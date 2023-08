Iliad mette l’acceleratore in questo mese di agosto. Il provider francese è sempre sulla cresta dell’onda nel mondo della telefonia e propone ai suoi abbonati delle promozioni via via più vantaggiose. Una delle grandi iniziative del gestore transalpino anche in questi ultimi giorni d’estate è la Flash 180.

Iliad, questi tre servizi ora sono garantiti a costo zero

La Flash 180 è l’ultima ricaricabile in edizione limitata in limite di tempo del provider italiano. La proposta, che sarà disponibile sino al prossimo 14 settembre, garantisce per gli utenti consumi senza limiti sia per le telefonate che per gli SMS con la presenza di 180 Giga per la navigazione di rete. Il costo per il rinnovo della tariffa è di soli 9,99 euro ogni trenta giorni.

Con questa promozione, Iliad non assicura ai suoi clienti solo prezzi da ribasso e soglie di consumo, ma anche tre servizi a costo zero.

Il gestore francese in primo luogo assicura ai suoi clienti telefonate senza limiti verso l’estero. Gli abbonati potranno comunicare con amici e parenti in giro per il mondo senza spese aggiuntive rispetto alla ricaricabile di riferimento. Le chiamate saranno disponibili in ben sessanta nazioni.

Altra sorpresa per i clienti è quella del 5G. A differenza degli altri gestore la connessione internet ad altissime velocità sarà garantita completamente a costo zero per tutti coloro che scelgono la Flash 180.

Con prospettiva a breve termine, poi, Iliad andrà a rilasciare anche un’app come ulteriore servizio a costo zero per tutti i clienti che hanno uno smartphone Android o un iPhone.