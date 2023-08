Windows 11 è un sistema operativo per personal computer, prodotto da Microsoft Corporation, ed appartiene alla famiglia dei sistemi operativi Windows NT.

Questo rispetto ad alcune versioni precedenti risulta essere molto più intuitivo e semplice da utilizzare. In grado di supportare dispositivi hardware più all’avanguardia e di disporre di particolari funzionalità in grado di favorire lo sviluppo della creatività e produttività.

L’installazione di Windows 11 sul vostro computer, infatti, vi darà la possibilità di accedere a numerosi servizi gratuiti di cui bisogna semplicemente essere a conoscenza.

A tal proposito, di seguito, ci occuperemo di spiegare una funzione che non tutti conoscono, ma che potrebbe risultare davvero molto utile. Stiamo parlando della possibilità di “catturare” lo schermo del proprio PC.

Come impostare la funzione “strumento di cattura” su Windows 11

Quando si parla di “catturare” lo schermo del PC con Windows 11, si fa riferimento alla funzione di registrare lo schermo del proprio computer attraverso un dato sistema operativo.

Per farlo non sarà necessario installare alcun programma esterno, ma basterà utilizzare l’apposito strumento di cattura, che ci viene fornito direttamente da Windows 11.

Per ricorrere a questa funzione sarà necessario aprire Windows ed inserire nella barra di ricerca la dicitura “strumento di cattura“, dopodiché cliccare sull’opzione “Apri”.

Una volta aperta l’applicazione, cliccate sulla voce “Nuovo“. Da qui potrete scegliere tra due opzioni, la fotocamera, che rappresenta l’opzione standard predefinita, e che consente appunto di scattare un’istantanea dello schermo, e la videocamera, che registra un video.

Una volta fatta la vostra scelta, cliccare nuovamente sulla voce “Nuovo”, selezionare con il mouse la porzione di schermo che si intende catturare, ed avviare la registrazione cliccando su “Partenza”.

Una volta che la registrazione sarà interrotta, questa si salverà in automatico nella cartella di proprietà del sistema.

L’unico limite dell’applicazione, se così possiamo definirlo, è che consente di salvare i video solo in formato mp4.

Insomma, come avete potuto vedere “screenshottare” l’interfaccia del proprio computer, non è solo possibile, ma anche molto semplice d’applicare.

Iniziate a testare questa funzione sui vostri dispositivi, vi renderete conto della sua grandissima utilità.