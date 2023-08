Whatsapp - premi i tre puntini e non te ne pentirai, parola nostra

WhatsApp, l’app di messaggistica di proprietà di Meta, ha introdotto una serie di nuove funzionalità per migliorare l’esperienza degli utenti. Una delle più attese è la funzione Multi-Account, che consente di utilizzare più account WhatsApp su un unico dispositivo. Questo è particolarmente utile per coloro che possiedono più numeri di telefono e desiderano gestire i loro messaggi senza dover portare con sé più dispositivi.

Whatsapp, le novità in arrivo

La funzione Multi-Account è attualmente in fase beta e disponibile solo per una selezione di utenti Android. Gli utenti che hanno accesso a questa funzione vedranno un nuovo menu a discesa nelle impostazioni del loro account, da cui potranno aggiungere e passare tra diversi account. Nonostante non ci sia ancora una data di rilascio ufficiale, si prevede che la funzione sarà disponibile per tutti gli utenti Android nei prossimi mesi. Per quanto riguarda iOS, non ci sono ancora dettagli sulla sua implementazione.

Inoltre, WhatsApp ha recentemente introdotto la possibilità di utilizzare lo stesso account su più dispositivi. Questa funzione consente agli utenti di collegare il loro account a dispositivi diversi tramite un codice QR, eliminando la necessità di inserire il proprio numero di telefono su ogni dispositivo. Questa funzione è attualmente disponibile sia su Android che su iOS.

Un altro miglioramento riguarda la condivisione di immagini e video. Gli utenti hanno spesso criticato WhatsApp per la riduzione della qualità delle immagini e dei video condivisi attraverso l’app. Tuttavia, WhatsApp ha annunciato un imminente aggiornamento che permetterà la condivisione di immagini in alta risoluzione. Questo significa che gli utenti potranno inviare e ricevere immagini di qualità superiore senza compromessi. L’aggiornamento per le immagini è previsto nelle prossime settimane, mentre l’aggiornamento per i video potrebbe richiedere più tempo.

Tutte le immagini e i video condivisi attraverso WhatsApp saranno protetti con crittografia end-to-end, garantendo la privacy degli utenti. Inoltre, gli utenti avranno la flessibilità di ricevere immagini in qualità standard o alta risoluzione, a seconda delle loro preferenze e della qualità della connessione.

Questi aggiornamenti rafforzano la posizione di WhatsApp come leader nel settore della messaggistica, offrendo funzionalità avanzate e migliorando l’esperienza complessiva degli utenti.