Se meno di 20 anni fa il nostro modo di comunicare era affidato agli SMS, alle telefonate o a “social” chat come MSN, ora il tutto ruota intorno ad una sola app: Whatsapp. Il team di sviluppo dell’applicazione di messaggistica più usata al mondo non fanno altro che proporre nuove funzioni e nuovi aggiornamenti per rendere unica l’esperienza di tutti i suoi utenti.

Tuttavia potrebbero esserci dei trucchetti che non conoscete, utili soprattutto per tutelare la vostra privacy. Vi sarà capitato di ricevere messaggi con scritto “ma ti sei disconnesso/a a quest’ora, perché non mi hai risposto”, o peggio “Ho visto la tua immagine del profilo e mi sembri davvero bellissimo\a” da numeri che non sapete da dove provengano.

Fortunatamente vi offriremo la nostra grande ed infinita conoscenza (data anche da esperienze personali) per darvi dei suggerimenti che faranno proprio al caso vostro.

Come nascondere il tuo ultimo accesso a Whatsapp

Whatsapp è preimpostato, come ben saprete, per mostrare il nostro ultimo accesso e se siamo online o meno. Tuttavia, nelle impostazioni esiste un’escamotage per proteggere la propria privacy.

Se volete nascondere quando avete usato l’app l’ultima vi basterà, come detto poco fa, recarvi nelle impostazioni e successivamente cliccare la sezione ACCOUNT. Fatto ciò, premete su PRIVACY e troverete proprio la sezione ULTIMA VISITA. Da qui avrete la possibilità di scegliere a chi o non mostrare il vostro ultimo accesso. Le opzioni sono tre: non mostrarlo a nessuno, solo ai propri contatti o lasciare le cose così come sono.

Ecco, il primo passo è fatto.

P.s. Nella stessa sezione potrete scegliere anche chi può vedere quando siete online e cliccare su tutti o applicare la stessa opzione legata all’ultimo accesso.

Nascondere la foto profilo e proteggere la privacy

Come abbiamo spiegato prima, alcune volte può risultare spiacevole che tutti possano guardare la nostra immagine profilo, soprattutto se mostra il nostro volto. Su Whatsapp è però possibile nasconderla seguendo dei semplici passaggi, molto simili a quelli precedenti riguardanti l’accesso.

Come prima, appunto, dovrete andare nelle impostazioni, precisamente nella sezione PRIVACY del vostro Account. Qui troverete la voce IMMAGINE DEL PROFILO e avrete sempre le stesse possibilità: mostrarla a tutto, soltanto a chi avete tra i contatti e nessuno.

Molto semplice, ma fidatevi, anche molto utile!