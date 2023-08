Se siete in cerca di una TV nuova, questo periodo risulta essere quello più idoneo per un acquisto di questo genere.

In quanto, la fine dell’estate è da sempre il periodo dell’anno in cui è possibile accedere ad un maggior numero di offerte e sconti, che riguardano ogni settore del mercato globale, compreso quello tecnologico.

Seppur gli smartphone, i tablet, i PC stanno avendo un notevole successo, consentendo alle persone di creare un proprio palinsesto personale, questi non potranno mai sostituire la TV.

Da sempre presente nelle case di ognuno, anche in più stanze, compagna assoluta nei momenti di solitudine e persino ottima babysitter per i bambini.

A tal proposito, parlando di scontistiche e promozioni, sembra doveroso informarvi su alcune delle offerte più convenienti del momento. Stiamo parlando di due modelli di televisori di marchio Samsung e Sony. Due brand che, ovviamente, non hanno bisogno di alcuna presentazione.

Ma vediamo più nel dettaglio quali sono queste TV e in cosa consiste la loro offerta.

Le migliori offerte TV del momento

Per chi fosse interessato all’acquisto di una nuova TV, Samsung e Sony offrono due alternative molto diverse tra loro, ma con un prezzo più che inferiore rispetto al normale.

Si tratta di promozioni super convenienti, sia per il prezzo sia per la qualità del prodotto.

Ecco nel dettaglio i due modelli in questione.

Smart TV Sony XR-55A75K – BRAVIA XR – (HDR) High Dynamic Range. – Dimensioni schermo = 55 pollici;

– Tecnologia schermo = OLED;

– Risoluzione = 4K Ultra HD;

– Prezzo di 1189 euro.

Smart TV Samsung QE55S95BAT XXC – Serie S95B. – Dimensioni schermo = 55 pollici;

– Tecnologia schermo = OLED;

– Risoluzione = 4K Ultra HD;

– Prezzo di 1099.99 euro

Un’ottima offerta ancora ci viene presentata anche dai due modelli Hisense 55 pollici e Quantum Dot, per coloro che intendono spendere molto di meno.