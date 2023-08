Truffe sui conti correnti con rischi incredibili per perdere tutto il proprio denaro, i malviventi riescono a rubare letteralmente ogni singolo centesimo approfittando di una falla nella sicurezza che gli stessi clienti non riescono a colmare alla perfezione.

I malfattori riescono ad ingannare tutti gli utenti approfittando del solito phishing, un meccanismo che affonda le radici nel passato e da tempo riesce a bucare le difese delle banche, mettendo in serio pericolo tutto il denaro. Il problema, come più volte vi abbiamo raccontato in passato, non risiede in bug o falle di sicurezza dei suddetti istituti, bensì proprio nell’utente finale che apre le porte del conto corrente al malvivente.

Truffe sui conti, ecco come fanno a farvi sparire tutto

Tutto il denaro viene letteralmente fatto sparire dal vostro conto corrente con un trucco decisamente rapido, infatti prima di tutto viene inviato un messaggio di posta elettronica, o un SMS, nel quale il malvivente finge di essere il vostro istituto di credito. Al suo interno si trova un testo che dovrebbe preoccuparvi, invitandovi a premere un link interno, che dovrebbe portarvi sul sito ufficiale, ma che in realtà nasconde un’insidia.

A conti fatti il portale collegato è identico all’originale, ma risulta essere effettivamente salvato su un server di proprietà del malfattore stesso, ciò porta lo stesso ad avere libero accesso a tutti i dati digitati ed inviati dall’utente finale, come appunto le credenziali di accesso al conto corrente.