TIM si prepara a regalare un’offerta molto speciale, infatti gli utenti possono collegarsi al sito ufficiale ed avere in cambio una promo di tutto rispetto, con la quale riuscire a non spendere nemmeno un centesimo per la prima mensilità, e godere ugualmente di buonissimi contenuti generali.

Le offerte di casa TIM lasciano sempre a bocca aperta, e la soluzione di cui vi parliamo oggi non è assolutamente da meno, infatti gli utenti la possono richiedere direttamente sul sito ufficiale, anche senza recarsi personalmente in un negozio, ricevendo in cambio una SIM con portabilità obbligatoria del numero. Il costo iniziale che sarà necessario sostenere equivale a soli 25 euro, di cui 20 euro sono da considerarsi già come credito residuo.

TIM, ecco l’offerta inarrestabile attivabile oggi

Un’offerta davvero irresistibile vi attende direttamente da TIM, oggi potrete richiedere la promozione che ha un costo di soli 9,99 euro al mese, il cui nome è Supreme Easy, ed è ufficialmente disponibile sul sito ufficiale dell’azienda, a patto che il cliente si ritrovi in uscita da Iliad o da un MVNO.

Il suo pregio, come preannunciato, riguarda più che altro la possibilità di non dover pagare la prima mensilità, in questo modo il consumatore sarà costretto a versarla a partire dal secondo rinnovo, godendo nello stesso momento di 150 giga di traffico dati, oppure anche di SMS/minuti illimitati da utilizzare liberamente verso chiunque in Italia. A differenza di altre promozioni, la suddetta non richiede l’appartenenza o di sottostare ad un vincolo contrattuale di durata.