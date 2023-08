La Serie A è ufficialmente ripartita ed anche quest’anno avrà casa su Sky. La piattaforma satellitare trasmetterà in diretta tre partite per ogni giornata di campionato sino al prossimo maggio, con la grande esclusiva della prossima Champions League con tutte le partite sino alla finale.

Sky, la grande offerta di prova al costo di soli 9 euro

I clienti che decidono di passare a Sky per non perdere nemmeno una delle esclusive della pay tv potranno contare su costi di grande vantaggio. A differenza dei mesi scorsi, infatti, Sky assicura a tutti i suoi clienti un periodo di prova per un’anteprima di contenuti e canali.

Il periodo di prova che Sky propone ai suoi futuri abbonati ha un costo molto vantaggioso, pari a soli 9 euro da pagare in unica soluzione. La durata della prova invece sarà mensile con una visione dei canali garantita per trenta giorni.

Attraverso il periodo di prova, i clienti di Sky potranno accedere liberamente a tutti i contenuti ed a tutti i canali garantiti attraverso il duplice pacchetto di Sport e Calcio ma al tempo stesso avranno anche accesso ai contenuti del pacchetto Cinema. La visione della pay tv contempla inoltre anche esclusive sotto il punto di vista tecnologico, come il decoder di ultima generazione, Sky Q.

A periodo di prova concluso sarà prevista amplia flessibilità per gli abbonati della pay tv: costoro potranno scegliere se continuare la visione dei canali attraverso un regolare abbonamento o se concludere la visione del satellitare, senza il pagamento di alcuna penale.