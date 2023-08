PosteMobile è pronta per regalare al pubblico un vero e proprio sogno, la possibilità di avere 150 giga di traffico dati al mese, con un esborso tutt’altro che elevato, poiché basteranno 8 euro circa a rinnovo per godere di una marea di contenuti.

Spendere poco con PosteMobile è facilissimo, e sopratutto è aperto ad ogni singolo consumatore, infatti l’attivazione della suddetta offerta è da ritenersi valida per tutti coloro che vorranno recarsi sul sito ufficiale, e richiederla sul proprio numero di telefono. I costi iniziali da sostenere sono comunque più che abbordabili, se considerate che basteranno 10 euro per la SIM e 10 euro per la prima ricarica.

PosteMobile, quali sono le nuove offerte speciali da attivare subito

Con PosteMobile potete attivare la Creami Extra Wow 150, una fantastica promozione che riprende gli utenti dagli altri operatori telefonici, offrendo in cambio la possibilità di accedere liberamente a 150 giga di traffico dati al mese, con navigazione al massimo in 4G+ (fino a 300Mbps in download), passando anche per tutto il resto illimitato, ovvero vengono forniti credit senza limiti da utilizzare a piacimento.

Il suo prezzo è decisamente ridotto, come vi abbiamo preannunciato saranno necessari solamente 8,99 euro al mese, per godere ugualmente di un risparmio più unico che raro. Il canone è da versare direttamente tramite il credito residuo, così da essere sicuri di non dover consegnare la propria carta di credito o conto corrente bancario.