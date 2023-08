Le offerte estive del gestore WindTre stanno per scadere. I nuovi clienti hanno soltanto pochi giorni a disposizione per ottenere uno smartphone gratis tramite la nuova offerta WindTre FULL 5G Summer.

La tariffa sarà disponibile soltanto fino al 27 agosto, salvo ulteriori proroghe dal parte del gestore che potrebbe decidere di posticiparne la scadenza o modificare i contenuti previsti.

Attiva l’offerta WindTre entro il 27 agosto e ricevi uno smartphone gratis!

Gli utenti che procederanno con l’acquisto di una nuova SIM WindTre ricevono la possibilità di ottenere uno smartphone gratis tramite l‘offerta FULL 5G con Easy Pay.

L’offerta è rivolta a tutti i nuovi clienti, che possono attivarla presso tutti i punti vendita abilitati, con o senza pre-ordine online. Il costo di rinnovo è di soli 14,99 euro al mese e include:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

50 minuti per le chiamate verso l’estero

200 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile

In più, questo mese, i nuovi clienti ricevono uno smartphone Honor 70 Lite 5G. Il dispositivo non prevede alcuna spesa extra ma i clienti hanno la possibilità di cambiare smartphone e optare per uno dei modelli proposti dal listino del gestore. In questo secondo caso, WindTre richiederà una spesa iniziale e una rata mensile da accorpare al costo di rinnovo dell’offerta, gli importi delle spese varieranno in base al dispositivo scelto.

L’offerta è tra le più convenienti del momento ma presto potrebbe non essere disponibile. Si consiglia, dunque, di procedere con l’acquisto in tempi brevi se si desidera ottenere un dispositivo a costo zero.