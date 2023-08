La nuova campagna promozionale di Lidl è una meraviglia assoluta, rappresenta la migliore occasione su cui è possibile fare affidamento nell’ottica comunque di godere di un rapporto qualità/prezzo migliore del solito, avendo inoltre accesso a prodotti di altissimo livello, anche legati al mondo della tecnologia generale.

Il risparmio da Lidl raggiunge livelli inediti ed esclusivi, arrivano infatti i prodotti più economici del momento, con possibilità di acquisto diretta nei negozi fisici, ma mai online sul sito ufficiale, ciò permette a tutti gli effetti di accedervi indistintamente dalla provenienza regionale, anche se è necessario prestare la massima attenzione alle scorte disponibili (che sono sempre limitate).

Lidl, offerte con il volantino migliore del momento

Prezzi folli vi aspettano oggi da Lidl, in questi giorni gli utenti possono davvero pensare di acquistare un prodotto di altissimo livello, stiamo parlando della friggitrice ad aria calda, che oggi costa addirittura solamente 34,99 euro, una delle cifre più basse che abbiamo mai visto in Italia.

Gli utenti interessati possono fare affidamento su un prodotto quasi interamente realizzato in plastica, di colorazione nera con rivestimento lucido, presenta timer di 30 minuti e la funzione di spegnimento automatico. Il cestello antiaderente estraibile ha una piastra in acciaio inossidabile, con protezione anti-surriscaldamento, in modo che non possa raggiungere temperature eccessivamente elevate, causando non pochi problemi o rischi per la salute dell’uomo.

