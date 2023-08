Kena Mobile si impone incisivamente sul mercato italiano delle telecomunicazioni.

L’ Estate corrisponde anche a quel periodo dell’anno in cui i vari operatori telefonici, da quelli più datati a quelli virtuali, cercano di ottenere un gran numero di attivazioni e si rubare clienti ad altri competitors del settore, con la promozione si offerte telefoniche sempre più vantaggiose. Con prezzi fortemente competitivi e servizi illimitati.

A tal proposito, come abbiamo già detto, anche l’operatore Kena Mobile, che deve la sua linea alla Tim, vantando più del 99% di copertura di rete sull’intero territorio nazionale, proprone una serie di offerte telefoniche super convenienti.

Di seguito ecco le tre offerte di Kena Mobile più competitive del momento, sia per prezzo sia per qualità e quantità dei servizi offerti.

KENA PROMO TOP. L’offerta è ancora disponibile fino al 23 Agosto 2023, ed è valida per i clienti che provengono da gestori quali Fastweb, Iliad, PosteMobile ed altri operatori virtuali. Essa comprende:

– Minuti illimitati verso tutti;

– 200 SMS;

– 200 GB di Internet per primi 60 giorni, dopodiché 100 Gb alla velocità del 4G;

– Circa 60 Mbps in download ed upload;

– Attivazione, SIM e spedizione Gratuita;

– 6 Gb per navigare nei paesi dell’Unione Europea;

– Prezzo super vantaggioso di 5.99 euro al mese.

KENA PROMO PLUS. La promo è valida per tutti i nuovi utenti che intendono acquistare una scheda SIM nuova, e per coloro che provengono da altri operatori come Iliad ed altri operatori virtuali.

Disponibile fino al 30 Agosto 2023, l’offerta comprende:

– Minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili;

– 200 messaggi;

– 200 GB di Internet per i primi 60 giorni dall’attivazione, dopodiché 150 GB in 4G, e circa 60 mbps;

– Inclusi 8 gb per navigare nei paesi dell’Unione Europea

– Alcun costo di attivazione;

– Prezzo di 7.99 euro al mese, con il PRIMO MESE GRATIS.