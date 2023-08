La promo di Iliad con 180 giga al mese incanta il pubblico italiano, mettendo sul piatto tantissimi contenuti al giusto prezzo. Gli utenti la possono richiedere con tanti giga, minuti e SMS da utilizzare verso un qualsiasi numero di telefono sul territorio italiano.

La promozione può essere richiesta direttamente sul sito ufficiale, o recandosi presso i vari Iliad Box distribuiti sul territorio, con un costo iniziale davvero contenuto, infatti presenta un costo di soli 9,99 euro, con il quale avere la SIM e l’attivazione della suddetta promo.

Iliad da pazzi, ecco la nuova promo di Agosto

La nuova offerta di Iliad prende il nome di Flash 180, rappresenta la migliore soluzione su cui fare affidamento nell’ottica comunque di approfittare del rapporto qualità/prezzo più interessante del momento. Gli utenti possono spendere solamente 9,99 euro al mese, pagando il canone tramite il credito residuo, e non essendo così sottomessi ad alcun vincolo contrattuale di durata, ciò porta ad avere comunque la possibilità di abbandonare in un qualsiasi momento l’operatore telefonico virtuale.

Coloro che oggi sondo disposti a spendere poco con Iliad, potranno comunque godere di 180 giga di internet alla velocità del 5G, ed anche minuti/SMS a titolo illimitato, così da non essere in nessun modo limitati, né vincolati. La richiesta di attivazione, come sempre accade quando parliamo delle offerte di casa Iliad, può essere presentata direttamente tramite il sito ufficiale dell’azienda stessa, ma anche recandosi presso le varie Iliad Box presenti sul territorio.