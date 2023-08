Fastweb è uno dei più noti operatori telefonici italiani che deve la sua linea a Wind Tre e Tim. In questo modo, può godere di una copertura di rete pari al 99% dell’intero territorio nazionale.

In contemporanea con altri importanti gestori, anche Fastweb propone, per i suoi nuovi e vecchi clienti, una promozione super vantaggiosa per i dispositivi mobile.

La promo di cui vi parleremo, vi offre una molteplicità di servizi telefonici inclusi e può essere attivata direttamente online, dopo la spedizione della scheda Sim presso il vostro domicilio.

Infatti, per attivare la promozione, una volta ottenuta la Sim Fastweb direttamente a casa vostra, dovrete collegarvi semplicemente al sito internet del gestore ed effettuare il riconoscimento di identità. Per il riconoscimento, potrete utilizzare lo spid, una carta d’identità digitale o fare direttamente un video di riconoscimento.

Tutto direttamente online.

Fastweb Mobile, costi e servizi inclusi

Ma vediamo in dettaglio i servizi offerti dalla nuova promo Fastweb Mobile.

Essa al prezzo di 7.95 euro al mese, comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, sia fissi sia mobile e senza alcuno scatto alla risposta;

verso tutti i numeri nazionali, sia fissi sia mobile e senza alcuno scatto alla risposta; 100 GB di Internet alla massima velocità del 5G , senza costi aggiuntivi;

di Internet alla massima velocità del , senza costi aggiuntivi; 100 sms;

Servizi inclusi quali: segreteria telefonica, verifica credito residuo, “Ti ho chiamato”, trasferimento di chiamata e avviso di chiamata. Senza alcun costo aggiuntivo;

quali: segreteria telefonica, verifica credito residuo, “Ti ho chiamato”, trasferimento di chiamata e avviso di chiamata. Senza alcun costo aggiuntivo; Spedizione e SIM gratuita;

Costo di attivazione promo di 10 euro, da pagare solamente il primo mese.

Inoltre, se desiderate avere più informazioni a riguardo o consultare le altre promozioni che Fastweb dispone per la rete fissa e mobile, potete consultare il sito ufficiale del gestore telefonico, molto intuitivo e semplice da utilizzare.