L’operatore telefonico WindTre è uno dei migliori e ora sarà possibile scegliere tra una valanga di offerte vantaggiose ed interessanti. Ad agosto, infatti, l’operatore sta proponendo diverse alternative per altrettante tipologie di utenti. Scopriamo qui di seguito alcune delle offerte più vantaggiose.

WindTre, attiva ora queste fantastiche offerte a dei prezzi vantaggiosi

Per questa fine di agosto l’operatore telefonico WindTre sta proponendo delle offerte davvero interessanti e vantaggiose. Per tutti gli utenti con una età inferiore ai 30 anni e superiore ai 70 anni, è ad esempio disponibile una super offerta con anche supporto alla nuova rete 5G. Il bundle, nello specifico, include ogni mese 100 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 200 SMS verso tutti i numeri.

È poi disponibile l’offerta WindTre Start 5G Summer che include fino a 100 GB di traffico dati. Rimangono poi sempre inclusi minuti di chiamate senza limiti e 200 SMS verso tutti i numeri. Per chi è più esigente, poi, c’è anche un’altra offerta di rilievo, ovvero WindTre Full 5G Summer. In questo caso, infatti, gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a 200 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti, 200 SMS verso tutti, 50 minuti di chiamate all’estero ed è anche incluso uno smartphone 5G. Il tutto ad un costo di soli 14,99 euro al mese.

Per chi vuole avere tutto senza limiti, c’è infine l’offerta mobile denominata WindTre Unlimited 5G. In questo caso, i giga sono senza limiti mentre sono inclusi 200 minuti di chiamate all’estero. Il costo è però in questo caso di 29,99 euro al mese.