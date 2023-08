Un’offerta davvero da non lasciarsi sfuggire vi attende da WindTre, una delle migliori in circolazione con i prezzi più bassi in esclusiva assoluta, e la certezza comunque di essere tra i primi ad avere libero accesso al 5G a titolo completamente gratuito, o meglio incluso nel costo mensile della promo in oggetto.

Il risparmio da WindTre raggiunge livelli quasi inattesi, gli utenti oggi si sentono davvero liberi di poter godere delle migliori promozioni a livello globale, senza differenze o vincoli particolari. In altre parole, ogni consumatore potrà richiedere l’offerta direttamente sul proprio numero di telefono, anche proveniendo da Vodafone o da TIM.

WindTre, che risparmio con le nuove offerte

Le offerte di WindTre nascono per soddisfare apertamente tutti gli utenti che oggi sono alla ricerca dei migliori prezzi bassi in circolazione, ecco quindi che anche la Start 5G Summer assume un ruolo completamente differente, sebbene l’utente finale debba versare 12,99 euro al mese (ed il canone sia da pagare con carta di credito o conto corrente).

Al suo interno è possibile trovare un bundle comunque di tutto rispetto, caratterizzato da 100 giga di traffico dati al mese, con anche minuti e SMS che sono completamente illimitati verso ogni numero di telefono in Italia. A differenza delle solite promo, ricordiamo che in questo caso l’attivazione è possibile a prescindere dalla provenienza contrattuale, ciò permette così di accedervi indistintamente che siate in possesso di una o l’altra SIM ricaricabile.