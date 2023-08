Whatsapp, possiamo finalmente dire addio alle immagini sgranate

L’evoluzione tecnologica ha reso le conversazioni digitali sempre più ricche e coinvolgenti, con immagini, video e documenti che scorrono tra gli utenti con un semplice tocco. WhatsApp, una delle principali app in questo panorama, ha da sempre svolto un ruolo cruciale nel facilitare tali interazioni. Tuttavia, un problema ricorrente era la perdita di qualità delle immagini inviate, spesso compressa a discapito della chiarezza e dei dettagli.

Whatsapp: immagini in alta definizione in arrivo!

Ognuno di noi ha vissuto quel momento frustrante in cui una foto di un documento importante viene ricevuta in qualità così scarsa che risulta illeggibile. O quell’istante in cui un momento prezioso catturato con la fotocamera diventa un’immagine sfocata e di bassa risoluzione una volta condiviso con gli amici.

Ma nel 2023, WhatsApp ha fatto un passo significativo per migliorare l’esperienza utente in questo ambito. La piattaforma ha introdotto la possibilità di inviare immagini in alta risoluzione. Questo non significa che l’immagine non subirà alcuna forma di compressione. Per chiarire ulteriormente, non stiamo parlando della stessa qualità offerta da Telegram con la sua opzione “invia foto come file” o della qualità nativa di una foto inviata tramite iMessage. La vera novità di WhatsApp sta nella risoluzione: l’immagine sarà più grande in termini di pixel. Questo miglioramento nella risoluzione significa che gli utenti possono fare zoom sull’immagine senza che essa perda definizione, rendendo ogni dettaglio nitido e visibile. Concretamente, una foto inviata in modalità HD avrà una risoluzione che può raggiungere i 4096 x 4096 pixel, rispetto ai precedenti 1600 x 1600 pixel.

Ma come sfruttare questa nuova funzionalità? È sorprendentemente semplice. Mentre sei in una conversazione e scegli una foto dal tuo rullino, prima di premere “Invio”, vedrai un’icona “HD” nella parte superiore. Una semplice pressione su questa icona attiverà la modalità ad alta risoluzione. È essenziale sottolineare, però, che questa impostazione non rimane attiva per default. Se desideri inviare un’altra foto in HD in seguito, dovrai ricordarti di attivare nuovamente l’icona HD.

Questo aggiornamento segna un significativo miglioramento nell’esperienza utente di WhatsApp, mostrando un impegno costante verso la soddisfazione degli utenti e la qualità della condivisione.