WhatsApp si conferma di gran lunga la piattaforma di messaggistica più apprezzata dal grande pubblico. Ogni giorno, e specialmente in estate, milioni di persone comunicano con amici, parenti o anche semplici conoscenti attraverso il servizio di casa Meta. Nel corso del tempo, gli utenti hanno scoperto alcuni trucchi relativi all’uso di WhatsApp, trucchi che sono via via in evoluzione.

WhatsApp, come inviare messaggi senza essere online

Uno dei trucchi più richiesti dal grande pubblico su WhatsApp è quello relativo all’invio dei messaggi offline. Come noto, gli utenti che vogliono maggiore riservatezza possono attivare la funzione per nascondere ultimo accesso e stato online attraverso il menù Impostazioni della stessa piattaforma.

A questa soluzione però se ne possono aggiungere delle altre. Una via molto proficua, ad esempio, è quella delle notifiche. Attivando le notifiche di WhatsApp, grazie agli upgrade dei sistemi operativi Android e di iOS, è possibile rispondere in maniera rapida ed istantanea senza aprire la conversazione di WhatsApp.

Questo sistema è particolarmente utile, perché la risposta attraverso le notifiche non contempla lo stato online. Attraverso le notifiche però è possibile inviare soltanto un messaggio singolo e non più messaggi in continuità.

Altro metodo da non sottovalutare è quello che contempla gli assistenti virtuali sia di Android che di iPhone. Attraverso Siri o Google Assistant gli utenti possono indicare l’invio di un messaggio ad un determinato contatto della rubrica, dettando il testo. Questa soluzione però è possibile solo per inviare messaggi in singole conversazioni e non in gruppi, né tantomeno ad utenti non salvati in rubrica.