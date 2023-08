Anche in questa seconda metà del mese di agosto, la battaglia tra i principali operatori nel mondo della telefonia mobile prosegue. TIM, Vodafone, Iliad e WindTre garantiscono agli utenti delle offerte molto interessanti con pacchetti all inclusive e con costi da vero e proprio ribasso.

TIM, Vodafone, Iliad e WindTre: le quattro migliori tariffe di metà agosto

Nel novero delle migliori tariffe, spicca certamente TIM con la sua TIM Wonder. La promozione prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti verso tutti i contatti della rubrica e 100 Giga per la connessione internet, con un costo pari a 9,99 euro al mese.

A questa promozione di TIM ribatte Vodafone che mette in campo per i clienti la sua famosa Special 100 Giga. La ricaricabile low cost del gestore inglese prevede un costo pari a 9,99 euro ogni trenta giorni con chiamate ed SMS infiniti verso tutti e con 100 Giga per la connessione di rete.

La risposta di Iliad a TIM e Vodafone si concretizza con l’offerta in edizione limitata, la Flash 180. Il prezzo della ricaricabile sarà sempre di 9,99 euro con gli utenti che riceveranno consumi no limits per chiamate ed SMS più 180 Giga internet da utilizzare anche con la velocità del 5G.

Tra le proposte migliori infine vi è WindTre e la sua WindTre Star+. La ricaricabile del gestore arancione ha sempre un costo da ribasso pari a soli 7,99 euro al mese, e prevede chiamate ed SMS illimitati più 70 Giga per navigare sul web anche attraverso la tecnologia del 5G.