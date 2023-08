Il nostro smartphone è uno strumento indispensabile, un salvavita è come un estintore in caso di incendio. Lo usiamo costantemente e scarichiamo su di esso tutte le applicazioni che potrebbero tornarci utili. Ma attenzione, se avete un dispositivo Android, potreste incappare in app malevoli.

Queste app sono capaci di entrare a fondo e rubare le vostre informazioni più importanti. Tuttavia, fortunatamente, esistono dei metodi per tenere i propri dati al sicuro dagli hacker e da coloro che vogliono invadere la nostra privacy.

Come fare per proteggersi dalle app malevoli su Android

Uno degli aspetti fondamentali è capirne la fonte: non scaricate, quando possibile, APK da siti online non affidabili o da qualsiasi altra fonte. Spesso si tratta di truffe, di app fasulle spacciate per reali e gratuite che nel Play Store trovereste a pagamento.

Scaricate le app da fonti ufficiali! Perché fa la differenza? Semplice, queste hanno integrati dei filtri in entrata per approvare l’applicazione e offrono una sicurezza maggiore, seppur non completa. Ci sono volte, infatti, che anche i meccanismi di protezione possono fallire, perciò è bene considerare altri due importanti fattori:

State alla larga dalle applicazioni che vi donano dei soldi, il prezzo reale da pagare potrebbe essere molto più alto: potrebbero permettere l’accesso ai dati e di conseguenza ai vostri conti e far piangere voi e il vostro portafogli; Date conto alle recensioni: è un consiglio che appare banale, ma vitale. Nel caso in cui l’app abbia presentato problemi, sicuramente qualcuno ne avrà fatto parola per mettere in guardia gli altri utenti.

Se cercate un’applicazione per ottenere credito da utilizzare solo su Play Store, ne esiste solo una certificata: Opinion Rewards di Google.

Ora che avete gli strumenti giusti, prestate attenzione ai dettagli e non fatevi ingannare. Gli hacker sono sempre in agguato ed escogitano ogni giorno nuove tattiche per attaccarci.