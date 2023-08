Iliad rinnova la bellissima campagna promozionale che ha deciso di lanciare questi mesi per avvicinare il maggior numero di utenti possibili all’acquisto di una nuova SIM ricaricabile dell’operatore telefonico, guadagnandosi a tutti gli effetti l’appellativo di miglior operatore low cost del periodo.

Spendere poco con Iliad è decisamente semplice ed alla portata di ogni singolo consumatore, se volete essere sicuri di avere libero accesso alle offerte di Iliad, potete decidere di recarvi presso un Iliad Box, oppure anche sul sito ufficiale, poco cambia il risultato finale, il risparmio sarà in egual misura.

Iliad, un regalo assurdo vi attende oggi

Ancora per 24 giorni avete l’opportunità di richiedere la Flash 180, una promozione di Iliad dal retrogusto davvero incredibile, con la quale il consumatore si ritrova a versare inizialmente 9,99 euro (una tantum per l’attivazione), ma con lo stesso prezzo da pagare mensilmente come canone a tutti gli effetti (è necessario utilizzare il credito residuo, non la carta di credito o il conto).

I consumatori potranno comunque godere di ben 180 giga di internet alla massima velocità, con alle spalle anche un bundle illimitato di minuti e SMS che potranno essere liberamente utilizzati verso tutti. La navigazione, come avrete potuto immaginare dal titolo, è da considerarsi completamente gratuita in 5G, senza costi aggiuntivi o vincoli.

Da prassi da Iliad, il prezzo indicato è da considerarsi valido a tempo indeterminato, ovvero non cambierà in futuro.