Il mondo delle tv streaming è sempre più in grande fermento. Le ultime decisioni di Netflix – con l’improvvisa virata sotto il punto di vista commerciale che ha messo al bando gli account condivisi – sono destinate a creare un effetto domino non da poco. Anche Disney+, in tal senso, ha deciso di muovere di conseguenza.

Disney+, da novembre stop agli account condivisi

Il gruppo commerciale di Disney+, una volta appresa la svolta messa in campo da Netflix, ha optato per una simile misura in prospettiva futura. Anche il colosso nordamericano ben presto limiterà agli utenti la possibilità di condividere il proprio profilo con amici, parenti o conoscenti.

La data da sottolineare sul calendario è quella del prossimo 1 novembre. Proprio a partire da questa data, infatti, la piattaforma andrà a verificare in maniera puntuale gli indirizzi IP a cui gli utenti sono connessi ed eviterà una condivisione su schermi non appartenenti ad uno stesso nucleo domestico e non allacciati ad una medesima rete internet.

Le sorprese amare di Disney+ però non si fermano a questo punto. La piattaforma streaming, sempre in prospettiva futura, ha previsto una rimodulazione degli attuali costi.

Dal 1 novembre, la tv streaming proporrà diverse tipologie di abbonamento. Il ticket base, che prevede la novità delle pubblicità tra un contenuto e l’altro, avrà un costo pari a 5,99 euro al mese. Gli utenti potranno poi scegliere il ticket standard con l’attuale costo di 8,99 euro al mese e con la tecnologia del Full HD per la visione dei diversi titoli. Infine vi sarà un ticket premium con la tecnologia del 4K ed un prezzo mensile di 11,99 euro.