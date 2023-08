Sarà stato un’incubo per la banca, ma non per chi è riuscito a prelevare! Lo strano caso è avvenuto per un’errore tecnico presso i bancomat della Bank of Ireland, trasformandole in macchine regala soldi.

L’episodio è durato alcune ore e i clienti hanno avuto la possibilità di prelevare una somma fino a 1.000 euro, senza che il loro conto ne risentisse e indipendentemente dal fatto che avessero dei soldi sul conto.

Il Bancomat dei sogni

Per quel lasso di tempo, la banca regalava denaro gratis. Un vero sogno. La notizia si è subito diffusa portando vere e proprie folle a correre presso gli sportelli dei bancomat più vicini. Come dare loro torto? In alcuni casi è stata addirittura chiamata la polizia per regolare il caos creatosi. La banca ha poi esposto i possibili problemi finanziari a tutti i suoi clienti per i prelievi numerosi effettuati. Pare anche che abbia anche assicurato che i prelievi effettuati sarebbero stati regolarizzati sui conti dei clienti. Sogni infranti come cristallo.

Michael McGrath, Ministro delle Finanze irlandese, ha richiesto cosa fosse accaduto nello specifico. La Bank of Ireland è pur sempre la principale banca del Paese. Un tale errore è inammissibili e potrebbe causare delle grosse ripercussioni a tutti gli irlandesi. McGrath ha inoltre sottolineato come il settore bancario debba attrezzarsi tecnologicamente per non far accadere mai più episodi del genere, enfatizzando la necessità di implementare la robustezza dei servizi ai cittadini.

Sareste stati anche voi tra le persone nella folla? Noi un pensierino lo avremmo fatto di sicuro. E pensare che in Italia gli sportelli sono sempre meno.