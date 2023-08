Come risaputo, l’applicazione dell’ intelligenza artificiale, attualmente, sta avendo un grande sviluppo, concentrandosi sempre più in vari settori della vita dell’uomo.

In quanto, essa sembra essere in grado di riscoprire e svolgere una molteplicità di funzioni. Funzioni che non riguardano esclusivamente la risoluzione di complicati problemi informatici o matematici, ma che includono anche attività che richiedono un bel po’ di creatività.

A tal proposito, alcune persone, non vedono assolutamente di buon occhio le nuove tecnologie incentrate sull’intelligenza artificiale. La quale, prima o poi, potrebbe arrivare a sostituire il lavoro dell’uomo in ogni ambito, generando altissimi livelli di disoccupazione ed un mondo in cui le macchine renderanno il lavoro degli uomini obsoleto.

Tuttavia, non tutti la pensano esattamente in questo modo. Un punto di vista completamente opposto è stato confermato da piattaforme quali Amazon e lo stesso Google.

I risvolti positivi dell’intelligenza artificiale

Secondo Amazon e Google, l’intelligenza artificiale non prenderà il sopravvento sul lavoro dell’uomo, ma potrebbe, al contrario, semplificarlo.

Infatti, Google sostiene che una delle principali applicazioni dell’intelligenza artificiale riguarda la possibilità di effettuare i riassunti di intere pagine web. Nel senso che, la tecnologia, sarà in grado di visionare più articoli contemporaneamente ed, in pochissimi secondi, potrà generare dei riassunti che consentiranno alle persone di avere, non solo le informazioni più importanti relative a un determinato argomento, ma anche di fornire risposte più pertinenti alle vostre query.

Tale tecnologia presenterà il nome di “SGE While Browsing”, e sarà disponibile per ogni dispositivo, sia Android sia iOS.

Terrà conto ovviamente di tutti gli articoli disponibili gratuitamente sul web, e sarà in grado di reperirli attraverso l’utilizzo di determinate parole chiave. Esse infatti, consentono di individuare tutti quegli articoli che affrontano uno stesso argomento.

Ovviamente ogni pagina presente all’interno del riassunto, potrà essere consultata anche singolarmente.

Un’applicazione molto simile dell’intelligenza artificiale riguarderà anche la piattaforma Amazon.

In quanto, quest’ultima, allo scopo di ridurre i tempi di scrolling delle innumerevoli recensioni presenti al di sotto di ogni prodotto, offrirà una sorta di riassunto di queste ultime. In modo che l’utente interessato all’acquisto di un determinato prodotto, potrà farsi immediatamente un’idea più precisa delle opinioni degli utenti, che hanno già avuto esperienza con quell’articolo. Ciò consentirà di avere una visione più completa a riguardo e comporterà una riduzione dei tempi di acquisto. Anche in questo caso, ovviamente, l’utente avrà la possibilità di consultare singolarmente le intere recensioni, se lo desidera. Sta di fatto che, l‘intelligenza artificiale, riuscirà a farvi risparmiare un bel po’ di tempo.