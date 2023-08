WhatsApp rafforza sempre di più il suo primato nel campo delle piattaforme di messaggistica. Gli sviluppatori del servizio di casa Meta da mesi stanno lavorando ad importanti novità con l’obiettivo di rendere l’user experience del pubblico sempre più interattiva.

WhatsApp, la novità per modificare tutti i messaggi

Tra le principali novità di queste ultime settimane ve n’è una particolarmente interessante tanto per gli utenti quanto per gli addetti ai lavori: la possibilità di modifica per messaggi che già sono stati inviati. A differenza del recente passato, infatti, gli utenti di WhatsApp avranno la possibilità di cambiare il contenuto di un loro testo, anche nel momento successivo all’atto di invio.

I passi per modificare un messaggio già inviato in chat sono molto semplici: gli utenti dovranno evidenziare il testo da modificare e fare su di esso un tap prolungato. A questo punto, nell’apposito menù a tendina che si verrà ad aprire, per cambiare le parole del testo, sarà necessario cliccare sul tasto Modifica.

I destinatari, come già avviene per la cancellazione unilaterale del messaggio, non potranno vedere il testo nella sua forma primordiale ma avranno una notifica che li avviserà della modifica del testo.

L’atteso aggiornamento di WhatsApp, disponibile sia su iPhone che su Android, rappresenta per il pubblico una grande soluzione per evitare errori di forma o anche per evitare eventuali incomprensioni su parole e frasi. Inoltre la possibilità di modificare messaggi già inviati può essere vista come un’alternativa rispetto alla soluzione drastica della cancellazione unilaterale di un testo.