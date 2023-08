Le nuove offerte di casa Vodafone sembrano essere state appositamente ideate per avvicinare il più possibile gli utenti all’attivazione di nuove SIM ricaricabili, con annessa la portabilità del proprio numero originario. Ciò permette così di raggiungere un risparmio più unico che raro, e godere ugualmente di tantissimi contenuti.

Per spendere poco con Vodafone basta davvero pochissimo, in quanto a tutti gli effetti gli utenti si ritrovano a potervici accedere tramite il sito ufficiale, oppure basterà recarsi in un qualsiasi negozio sparso per il territorio. Dovete solamente ricordare che l’attivazione della promo è limitata in termini di provenienza contrattuale, sarà necessario essere in uscita da Iliad o da un MVNO.

Vodafone, tutti questi sconti sono pazzeschi

Offerte a non finire vi attendono in questo periodo da Vodafone, le nuove promozioni dell’operatore in red sono assolutamente incredibili, come nel caso della Special 100 Giga, soluzione che nasconde al proprio interno ben 100 giga di traffico dati da utilizzare su tutto il territorio nazionale, a cui aggiungere anche minuti e SMS che potranno essere utilizzati illimitatamente.

A differenza delle solite promo, il suo costo è di 9,99 euro, da versare utilizzando direttamente il credito residuo, con anche la promessa che per i primi 6 mesi il prezzo non cambierà, non si assisterà quindi ad alcuna rimodulazione contrattuale.

La richiesta potrà essere presentata solamente dagli utenti che al momento attuale dispongono di una SIM ricaricabile di Iliad o di un MVNO, non sarà possibile averla proveniendo da altre realtà sul territorio.