TIM non vuole sfigurare dinanzi a Iliad in questa seconda metà del mese di agosto. Il provider italiano ha messo a disposizione di tutti gli abbonati una serie di ricaricabili molto vantaggiose con costi da vero e proprio ribasso. Le promozioni del gestore italiane prevedono un ticket all inclusive con chiamate, SMS ed internet.

TIM, le grandi tariffe per la stagione estiva

Tra le ricaricabili di TIM, una delle migliori promozioni è la Gold Pro. Gli utenti che optano per questa ricaricabile avranno chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della loro rubrica e ben 70 Giga per navigare in internet anche con la velocità del 5G. Il costo per il rinnovo di questa promozione sarà di 7,99 euro ogni trenta giorni.

Come alternativa a Gold Pro, gli utenti di TIM possono scegliere la Steel Pro. In questo caso, il costo della ricaricabile scende a 6,99 euro e gli abbonati avranno chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti ed anche 50 Giga per navigare in internet sempre con la tecnologia del 5G.