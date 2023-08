Sono trascorsi già due anni dal debutto di Squid Game, la serie coreana che ha raggiunto un successo mondiale assoluto, e che ancora oggi fa parlare di sé.

Sono molti i fan che attendono un ritorno della serie con la sua seconda stagione. Ed è davvero strano pensare al fatto che due anni sono trascorsi così in fretta, e a riguardo sappiamo davvero poco.

Tutto ciò che sappiamo infatti è che il secondo capitolo di Squid Game ci sarà, tuttavia pochissime altre informazioni sono state rilasciate.

Molte delle quali sono state comunicate durante “Tudum”, l’evento ufficiale di Netflix, avvenuto lo scorso 17 Giugno in Brasile, al quale hanno partecipato milioni di spettatori, sia di persona sia in live, grazie alla diretta streaming pubblicata sui social ufficiali della piattaforma.

Squid Game 2, ecco alcune anticipazioni

Tra le maggiori informazioni, impossibile non parlare di una nuova bambola assassina. Quella della bambola col vestito arancione, che uccideva i concorrenti a ritmo di un, due, tre stai là, è diventato infatti uno dei “personaggi” più popolari della serie. Di cui sono stati realizzati gadget e numerosissimi cosplay. Oltre a ciò, si assisterà ad un ritorno di alcuni personaggi della prima stagione, tra cui ovviamente il protagonista e vincitore del gioco Seong Gi-hun. Deciso a distruggere una volta per tutte, l’intero meccanismo gerarchico e manipolatore che controlla, da dietro, i giochi di Squid Game.

Non mancheranno nuovi protagonisti e probabilmente altri giochi mortali. Molti fan sperano in un ritorno di alcuni personaggi particolarmente amati nella prima stagione. Come la giovane ragazza coreana che arriva tra i tre finalisti. il concorrente indiano che perde la vita dopo essere stato inconsapevolmente ingannato da colui che considerava suo amico. Il giocatore numero 001, scoperto poi essere la mente che gestiva l’intero meccanismo.

Tuttavia, si tratta di personaggi che sono stati eliminati durante i primi giochi e che sarà davvero complicato poter rivedere, per ovvie ragioni.

Chissà se magari non vi saranno flashback a riguardo.

Oltre a questo non ci resta che continuare a fare supposizioni. Almeno fino a quando non verrà annunciata la data definitiva per il rilascio di Squid Game 2. Inutile dire che l’attesa diventa, giorno dopo giorno, sempre più estenuante.