PayPal viene considerato quasi all’unanimità uno dei migliori servizi di pagamento online. La piattaforma nel corso degli anni ha acquisito grande prestigio, specie per quanto concerne le garanzie di sicurezza per il pubblico. Gli utenti che sono iscritti a PayPal hanno la possibilità di inviare e ricevere pagamenti online, senza comunicare i dati delle proprie carte di credito o di debito.

PayPal, il problema della sicurezza legato al phishing

Al netto di quelle che sono le garanzie di PayPal, però, i rischi per questo metodo di pagamento non sono da sottovalutare e riguardano specialmente l’eventuale disattenzione degli utenti. I tentativi di phishing dei cybercriminali della rete sono, ancora oggi, una vera e propria minaccia per il pubblico.

Molti iscritti a PayPal quotidianamente vengono raggiunti da mail o SMS truffa, inviati ad hoc dagli hacker. In queste comunicazioni gli utenti ricevono fasulle comunicazioni di accrediti sul proprio sul proprio conto online attraverso PayPal.

Facendo leva sulla disattenzione degli utenti, gli hacker indirizzano i lettori di queste comunicazioni su link in allegato per eventuali ulteriori informazioni.Coloro che cadono nella trappola e che cliccano su questi link in allegato alle mail si espongono ad una serie di rilevanti pericoli.

Lo scopo primario degli utenti PayPal è quello di accedere alle credenziali d’accesso degli utenti, eventualmente anche per rubare del credito alla vittima prescelta. Da non sottovalutare però anche la seconda eventualità: queste truffe servono anche ai malintenzionati per entrare in possesso di dati riservati, dati che saranno rivenduti per ragioni di marketing o per creare profili fake online.