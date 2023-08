Nonostante sia estate, Netflix, per nostra fortuna, non va in vacanza. Infatti, come ogni mese, il suo enorme catalogo continua ad aggiornarsi con le nuove uscite del mese di Agosto.

Per tutti coloro che non sono andati in vacanza, che sono tornati o che sono in procinto di partire, Netflix mette a disposizione una miriade di contenuti tra serie TV, documentari, film e programmi adatti per tutta la famiglia.

Tuttavia, alcuni film e serie TV, più di altri, godono di un bel po’ di aspettative da parte del pubblico.

Ecco quelli più attesi.

Netflix: i contenuti più attesi del momento

Per i più curiosi ecco una piccola lista delle migliori uscite su Netflix per questo mese di Agosto 2023.

Poisoned: the Dirty truth about your Food. Si tratta di un documentario davvero interessante, volto negli Stati Uniti , che affronta la questione delle malattie legate a questioni alimentari. Potrai assistere ad una serie di interviste fatte a dottori, specialisti di alimentazione, e famiglie delle vittime, ed entrare nel mondo dell ‘industria alimentare americana e i suoi numerosi comportamenti illeciti che durano ormai da decenni, senza alcuna forma di regolamentazione. Il documentario è già disponibile sulla piattaforma dal 2 Agosto.

Heart of Stone. Un nuovissimo film thriller e d’azione, che vede come protagonista la bellissima Gal Gadot, nei panni di un’agente segreto che si trova ad affrontare una pericolosa missione, ovvero proteggere un oggetto segreto da un hacker che cerca di rubarlo.

Il film è disponibile su Netflix

One Piece Uno spazio particolare lo dedichiamo a One Piece. La serie fantasy ispirata al celebre manga di rilevanza mondiale. Le aspettative su One Piece, sono davvero molto alte, soprattutto per i milioni di fan del manga originale. I primi trailer hanno già generato posizioni contrapposte, tra coloro che pensano che sarà un fallimento colossale (come è stato il film di Dragon Ball in passato, difficile da dimenticare per la sua oscenità) e coloro che invece nutrono le migliori aspettative e sono particolarmente fiduciosi.

Chi avrà ragione? Non ci resterà che aspettare il 31 Agosto.

Altre uscite del mese di Agosto

Per quanto riguarda tutte le altre uscite, ecco cosa dovremmo aspettarci: