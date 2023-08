Secondo un recente leak, si pensa che la nuova serie 5000 di NVIDIA potrebbe essere molto simile alla serie 4000, soprattutto per quanto riguarda le prestazioni.

Il leak è stato per la prima volta analizzato da un canale Youtube americano che parla delle nuove uscite hardware. In particolare, si è parlato della nuova RTX 5090 Blackwell di nuova generazione.

Si pensa infatti che l’avvento dell’IA all’interno della tecnologia di NVIDIA potrebbe far saltare i piani per una nuova serie (nome in codice Blackwell)prevista per i prossimi anni.

Ma la società rassicura tutti: ci sarà una RTX 5090, ma probabilmente non sarà come tutti se l’aspettavano. Il motivo è semplice: NVIDIA sta cercando di spingere verso la creazione di GPU gestite dall’AI rispetto ai modelli a cui siamo abituati con GeForce.

Una questione di numeri

Anche su Twitter la situazione è molto accesa, e sono in molti quelli che pensano che il futuro delle schede video sia ormai destinato ad essere dominato dall’intelligenza artificiale.

Secondo i dati acquisiti da Tom’s Hardware, sembra infatti che le previsioni di vendita della società siano più che positive. Tutti i modelli prodotti nel 2023 sembrano infatti essere già venduti per un mercato che tra poco arriverà ad un valore esorbitante: circa 150 miliardi di dollari entro il 2027.

La scelta quindi di accantonare per adesso il progetto GeForce è la conferma che NVIDIA cerca un campo in cui non ha ancora nessun rivale, infatti AMD non proverà a contrastarla. Nemmeno Intel ne è capace.

La scelta quindi è molto semplice, ma gli utenti saranno contenti? C’è effettivamente chi sarebbe disposto a spendere più di 1200 euro per una versione “Blackwell”.