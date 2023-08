Negli ultimi tempi gli operatori telefonici virtuali hanno spopolato nel nostro paese accaparrandosi una grossa fetta di clienti.

I motivi sono prevalentemente di natura economica, a seguito delle rimodulazioni contrattuali e degli aumenti delle tariffe telefoniche molti clienti hanno deciso di passare a operatori che presentassero offerte valide ma anche super convenienti.

Ma perché gli operatori virtuali convengono così tanto? Essi non possiedono delle reti e infrastrutture private ma bensì si appoggiano sulla copertura di altri operatori (Vodafone, TIM e WindTre) con i quali siglano dei contratti convenienti per entrambe le parti. Non avendo costi di gestione elevati possono permettersi di fornire agli utenti delle tariffe moderate.

Tra i principali operatori virtuali presenti in Italia una menzione speciale va sicuramente a Kena Mobile che presenta più di 1,8 milioni di clienti e si poggia sulla rete di TIM.

Kena Mobile, quali sono le migliori promozioni telefoniche del momento?

Scopriamo quali sono le migliori promozioni telefoniche proposte da Kena Mobile in questo momento.

Per tutti i clienti provenienti da PosteMobile, Iliad, Fastweb, CoopVoce e altri:

Minuti illimitati, 200 SMS e 100 GB di internet a 5,99 euro al mese (l’offerta comprende anche 200 GB in più per due mesi se attivata entro il 23 agosto).

Per tutti i clienti provenienti da Iliad e i nuovi numeri:

Minuti illimitati, 200 SMS e 150 GB a 7,99 euro al mese (l’offerta comprende anche 200 GB in più per due mesi se attivata entro il 30 agosto).

Per tutti i clienti provenienti da Iliad, Ho e i nuovi numeri: