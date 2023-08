Iliad si conferma ancora una volta uno dei migliori operatori nel campo della telefonia mobile. Il provider francese in occasione di quest’estate ha garantito ai suoi clienti la Flash 180, una tariffa esclusiva con 180 Giga per internet ed un costo mensile pari a 9,99 euro. In estate però la telefonia mobile non è il solo fronte aperto del gestore. Il provider francese, infatti, garantisce ai suoi clienti promozioni molto interessanti anche per la telefonia fissa.

Iliad, la migliore promozione per la Fibra ottica e la telefonia fissa

Per quanto concerne la telefonia fissa, Iliad assicura ai suoi abbonati una promozione molto allettante per la Fibra ottica. Quest’offerta si chiama Iliad Box.

Il pacchetto di consumi della Iliad Box prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili senza scatto alla risposta. Al tempo stesso gli abbonati avranno anche connessione internet senza limiti anche con la velocità della Fibra ottica, sino a 4 Gbps.

Il costo di questa promozione è pari a 24,99 euro ogni trenta giorni con un costo di attivazione una tantum il cui valore è di 29,99 euro al momento della sottoscrizione della tariffa.

Iliad ha pensato però ad uno sconto molto interessante per tutti gli utenti che contestualmente alla Iliad Box hanno sottoscritto una tariffa per la telefonia mobile. In questo caso, il prezzo per l’offerta di telefonia fissa scende a 19,99 euro.

Il costo che il gestore francese propone ai suoi clienti è bloccato e quindi per gli utenti vi è la garanzia di mancate rimodulazioni nei mesi successivi all’attivazione.