Il Google Play Store è il punto di riferimento per le tue app, giochi, libri e promozioni preferiti su Android. Ci siamo imbattuti in molteplici riprogettazioni per l’hub delle app, che vanno da modifiche minori a modifiche significative. Mentre Google supporta da un po’ di tempo la modalità dark nelle sue app e nei suoi servizi, la combinazione di colori non è completamente nera, piuttosto una variazione del grigio, ma ancora per poco.

YouTube ad esempio sta testando già da un po’ una versione più scura del tema dark. Sembra che Google abbia ora piani simili per il Play Store, con l’ultima versione che mostra una tavolozza di nero più scura sullo sfondo, rendendola adatta ai telefoni con schermi OLED. Questa modifica visiva è stata individuata per la prima volta da 9to5Google all’interno della versione 37.0.22-29 del Google Play Store, sebbene apparentemente sia attiva solo su un dispositivo testato dal sito. Tuttavia, questo indica un cambiamento visivo tanto atteso per il Play Store, in particolare per le persone che possiedono telefoni con display AMOLED come il Samsung Galaxy S23 Ultra o il Google Pixel 7 Pro.

Pare sia coinvolta ogni schermata del Google Play Store da questa combinazione di colori nero intenso (Hex 131314) quando è attivo il tema scuro. Ciò include la pagina Impostazioni, le quattro schede principali, Gestisci app e dispositivo, nonché la pagina degli elenchi di app. Google sta scurendo anche il colore della barra inferiore. Dal momento che l’azienda non ha confermato l’arrivo ufficiale di queste modifiche, non ci resta che aspettare i prossimi aggiornamenti. Ciò che è anche incerto è se questa tonalità più scura si applicherà anche ai temi scuri basati su Dynamic Color, come menziona giustamente 9to5.

Tra gli altri tentativi di cambiare Google Play Store rientra anche il recente aggiornamento dell’aspetto della barra in basso su più pagine, anche negli elenchi delle app. In precedenza la barra inferiore appariva solo sulla home page. Solo una settimana prima, è stato rivelato che l’app Play Store per dispositivi pieghevoli e tablet stava testando alcune modifiche utili all’interfaccia utente per utilizzare al meglio lo schermo diviso. Questa variazione della modalità dark potrebbe rientrare tra tali modifiche.