Sembra che Google abbia un disperato bisogno di vendere più unità Pixel Tablet. La società utilizza ampiamente le notifiche dell’app Google Home per promuovere il nuovo tablet lanciato all’inizio di quest’anno. Molte persone riferiscono di aver visto un banner “Incontra il Google Pixel Tablet” nelle loro notifiche, con un tocco che li invia direttamente alla scheda del prodotto sul Google Store.

Samsung ha ricevuto pesanti critiche per un approccio simile a quello adottato da Google per la promozione di nuovi dispositivi in ​​passato, ma sembra che Google non sia preoccupato di ricevere critiche. Le notifiche hanno iniziato ad apparire su alcuni telefoni una o due settimane fa. Viene visualizzato in diversi Paesi, con segnalazioni provenienti dagli Stati Uniti e dall’Europa su tutti i tipi di telefoni e dispositivi: abbastanza ironicamente, le notifiche arrivano persino direttamente sui Pixel Tablet. Le notifiche vengono inviate tramite il canale Altre notifiche dell’app Google Home, indicando che Google vede il Pixel Tablet come un dispositivo home-first, posizionandolo diversamente dai suoi concorrenti.

Non è chiaro per cos’altro Google Home utilizzi il canale Altre notifiche, ma se desideri evitare annunci simili in futuro, puoi disattivarlo nelle impostazioni di sistema dell’app Google Home. La pratica di promuovere nuovi prodotti tramite notifiche indesiderate non è nuova, ma è la prima volta che lo vediamo fare da Google stessa. Alcuni anni fa Samsung ha aggiunto pubblicità in tutti i suoi servizi per promuovere i dispositivi costosi di oltre 1.000 dollari, inclusa una pubblicità per il Galaxy Note 10 nel 2019 inviata tramite un canale di notifica Bixby Voice.

Anche altri produttori di telefoni come Xiaomi sono noti per inviare molte pubblicità, sebbene sia Samsung che Xiaomi abbiano attenuato la quantità di promozioni negli ultimi anni. Anche Apple a volte pubblicizza nuovi servizi senza sosta. A differenza di Google, queste aziende hanno sempre e solo spinto i loro annunci sui dispositivi che vendono loro stessi. La pubblicità di Pixel Tablet di Google viene visualizzata anche su dispositivi realizzati da altri produttori Android, supponendo che tu abbia installato e configurato l’app Google Home. Da quello che possiamo dire, iPhone e iPad con l’app Google Home installata sono esenti dalle pubblicità.

Per molto tempo, la politica del Play Store di Google ha vietato alle app di mostrare annunci pubblicitari tra le notifiche di sistema, sembra che la società abbia allentato queste regole. Il Pixel Tablet non è affatto un pessimo prodotto, è il primo tentativo di Google di vendere tablet da anni e ha adottato un approccio diverso rispetto a molti dei suoi concorrenti. Il tablet viene venduto solo in bundle con un dock per altoparlanti che ti consente di trasformarlo in uno smart display, anche se con funzionalità limitate rispetto al Nest Hub di Google.