Esselunga rinnova la propria offerta tech, focalizzando l’attenzione direttamente su un prodotto di casa Oppo, un dispositivo che vuole essere all’altezza delle aspettative dei consumatori, pur presentando un prezzo decisamente basso: oggi può difatti essere acquistato con un esborso finale di soli 19 euro.

Accedere alla promozione di Esselunga è decisamente semplice, poiché al giorno d’oggi gli utenti possono goderne praticamente ovunque in Italia, senza costi aggiuntivi o vincoli, ma sarà sempre strettamente necessario recarsi personalmente in un negozio fisico, poiché al momento attuale gli ordini non possono essere presentati tramite il sito ufficiale.

Esselunga, una selva di offerte e di occasioni

Con l’attuale offerta tech di Esselunga gli utenti hanno la possibilità di accedere ad uno specifico prodotto in promozione, pronto a nascondere un prezzo di successo: stiamo parlando dell’ottimo Oppo Enco Buds 2, cuffiette true wireless che oggi costano solamente 19,99 euro.

Le specifiche tecniche del prodotto sono di ottima qualità, sebbene a tutti gli effetti si tratti di un dispositivo appartenente alla fascia più bassa. Sono cuffiette true wireless in-ear, esteticamente molto simile alle Apple AirPods Pro, con una batteria da 460mAh che garantisce fino a 28 ore di utilizzo continuativo, grazie anche alla certificazione IPX4 che protegge dagli schizzi d’acqua e similari.

Le Oppo Enco Buds 2 sono perfettamente compatibili con qualsiasi dispositivo in commercio, sia esso con sistema operativo Android o iOS, non cambia, il risultato finale e le funzioni fruibili sono sempre esattamente le stesse.