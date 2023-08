Il bollo auto è la seconda tassa più discussa del nostro paese, solamente il canone Rai la supera, in quanto ritenuta da tanti superflua ed addirittura incostituzionale (anche l’Unione Europea negli anni ha dichiarato non essere idonea all’applicazione). Per questo motivo ad oggi risulta essere una delle più evase, ma se vi dicessimo che esiste un modo per non pagarla legalmente?.

I tempi stanno cambiando, l’andazzo del mondo dell’automotive è veramente sotto gli occhi di tutti, per ridurre al massimo l’emissione di CO2, le aziende stanno indubbiamente cercando di spingere forte sull’auto elettrica, a patto che comunque l’energia necessaria per la ricarica delle batterie sia sostenibile.

Bollo auto, la tassa è GRATIS

Lo stesso Governo sta volutamente cercando di indirizzare l’acquisto da parte del pubblico verso il mondo elettrico, prima lanciando incentivi specifici in grado di ridurre la spesa finale, ma sopratutto riducendo le tasse che i singoli consumatori sono costretti quotidianamente a versare.

Il bollo auto è un’imposta regionale, e come tale presenta delle differenze in relazione alla regione di appartenenza. Generalmente vi possiamo dire che in media chi acquista un’auto elettrica può godere dell’esenzione dalla tassa per un periodo che oscilla tra un minimo di 3 anni, fino ad un massimo di 5. I più fortunati sono i residenti nelle regioni Piemonte e Lombardia, dove tale esenzione è estesa a tutta la durata della vita del mezzo.

Ci teniamo a sottolineare che parliamo di esenzione legata all’automobile, ciò sta a significare che se questa venisse venduta, il tutto cadrebbe e si tornerebbe alla normalità.