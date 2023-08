Tante volte, in quanto italiani, abbiamo sentito parlar male delle nostre città, in particolare riguardo al numero di furti che avvengono tra le strade. Non neghiamo che questo accada, ma c’è di certo “chi sta peggio” di noi. In particolare, a far discutere, sono le analisi pubblicate dal Met Police di Londra che hanno evidenziato come, solo nel 2022, siano stati rubati 90.864 smartphone. Equivale a un cellulare rubato ogni sei minuti, 250 al giorno.

Saranno “fortunati” coloro che posseggono un iPhone e che hanno la copertura Apple Care+, ma per chi ha un altro dispositivo, significa perdere tutto. Le immagini, le informazioni, i messaggi, i nostri dati, tutto in mano di questi meschini furfanti.

Se volessimo andare a Londra, come facciamo ad evitare che ci rubino il cellulare?

Ovviamente la domanda non ha una vera risposta, il caso e la sfortuna fanno il loro gioco ovunque andiamo. Gli studi e tutti i dati raccolti hanno messo in evidenza che di tutte le rapine del 2022, il 70% aveva come scopo principale non il rubare il portafogli (come ai vecchi tempi), ma lo smartphone.

Tuttavia, i numeri preoccupanti emersi dalle analisi del Met hanno fatto sì che il sindaco e il commissario della città esortassero le compagnie telefoniche a rendere questo tipo di furto “meno” gratificante. Come dire, a loro parere, se si diminuisce il brivido della conquista di conseguenza caleranno anche i furti. Più che altro si dovrebbero fortificare i sistemi di sicurezza, per rendere i cellulari inutilizzabili una volta rubati.

Il nostro consiglio primario è quello di fare un backup di tutte i vostri dati su un cloud a vostra scelta per ogni evenienza, poi ovviamente quello di utilizzare una password difficile e di chiamare il vostro operatore per bloccare il numero.