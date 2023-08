WindTre non vuole lasciare campo libero agli altri operatori in questo mese di agosto. Il provider arancione garantisce ai suoi clienti una serie di tariffe molto interessanti per costi e soglie di consumo. L’obiettivo principale del gestore è quello di competere ai massimi livelli con Iliad, ma anche con TIM e Vodafone.

WindTre, la proposta da non perdere ad agosto con 70 Giga

La promozione di riferimento per gli abbonati in questi giorni è certamente la WindTre Star+. I clienti che scelgono questa tariffa potranno accedere ad una ricaricabile il cui prezzo è anche inferiore a 10 euro.

Il pacchetto a disposizione del pubblico prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e 70 Giga per navigare in internet anche con la velocità del 5G per gli utenti che abitano su un territorio attualmente coperto dalle reti di nuova generazione.

Il prezzo della ricaricabile è pari a 7,99 euro ogni mese con gli utenti che dovranno aggiungere esclusivamente un piccolo extra una tantum dal valore di 10 euro. In questa quota è prevista anche la sottoscrizione della rete e l’attivazione della SIM.

In continuità con le precedenti ricaricabili low cost di WindTre, anche in questo caso gli utenti dovranno impegnarsi ad effettuare la portabilità del loro numero da altro operatore o all’attivazione di una nuova rete. Per coloro che scelgono questa tariffa, inoltre, il gestore propone anche il costo bloccato della ricaricabile e delle soglie di consumo, eliminando ogni genere di rimodulazione nel primo semestre dall’attivazione della SIM.