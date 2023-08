WindTre prova in tutti i modi a battere TIM e Vodafone con il lancio di una nuova fantastica promozione dal retrogusto quasi incredibile, si tratta di una soluzione che può essere richiesta tramite il sito ufficiale, ed offre la possibilità di accedere ad una serie di contenuti davvero invidiabili.

Risparmiare con windtre è decisamente semplice, anche se comunque nella maggior parte dei casi le migliori promo sono operator attack disponibili solamente per coloro che abbandonano un MVNO o Iliad. In netto contrasto con quanto appena annunciato, oggi vi parliamo di una promozione che è accessibile da chiunque sul territorio, senza vincoli particolari.

WindTre, l’offerta da battere con tanti giga esclusivi

Tutti gli interessati che vogliono abbracciare il mondo di WindTre possono richiedere la Start 5G Summer, una soluzione che presenta oggi un costo davvero ridotto, infatti può essere richiesta con un esborso definitivo di soli 12,99 euro al mese, il cui canone è però da versare tramite il conto corrente bancario o anche la carta di credito. Ciò permette di godere di una importante riduzione sul costo iniziale di 49 euro, viene scontato del 100%, ma se si dovesse abbandonare WindTre anzitempo, sarà necessario pagare una penale importante.

Il bundle è comunque di tutto rispetto, infatti gli utenti hanno davvero la possibilità di godere di 100 giga alla massima velocità, con anche minuti illimitati da utilizzare verso tutti e 200 SMS. Tra le varie cose, il plus è proprio rappresentato dalla navigazione in 5G, un’occasione da non mancare assolutamente.