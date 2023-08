WhatsApp sta implementando diverse novità durante questo 2023. Gli utenti che utilizzano abitualmente la piattaforma, infatti, hanno potuto usufruire di funzionalità che fino a 365 giorni fa non erano presenti e pare che verso la fine dell’anno ne debbano arrivare altre.

Infatti, gli sviluppatori di WhatsApp stanno lavorando per migliorare l’esperienza di utilizzo dell’app, andando ad aumentare il livello di sicurezza e di tutela della privacy, rendendo di fatto la piattaforma ultra sicura. Tra le varie novità, c’è anche quella della modifica dei messaggi.

Una novità che è stata richiesta da tantissimi utenti da tempo e ora possono farlo fino a 15 minuti dopo l’invio. Inoltre, c’è anche un’altra funzionalità che molti hanno definito una vera e propria copia dello storico competitor Telegram.

Pariamo ovviamente dei videomessaggi istantanei. Si possono utilizzare come i messaggi vocali e possono durare fino a 60 secondi. Tuttavia, c’è un’altra importantissima novità che potrebbe stravolgere per sempre l’uso della piattaforma per tutti.

WhatsApp, ecco la funzione tanto richiesta

Dopo un gran parlare degli ultimi mesi, gli sviluppatori di WhatsApp hanno ben pensato di inserire finalmente questa nuova funzionalità nella versione beta di Android. I test sono andati avanti per molto tempo e pare si siano rivelati cruciali per immettere questa nuova feature.

Nella prima versione beta, la conversazione era a schermo intero e bisognava tornare indietro per accedere ad altre chat. Il problema è stato risolto dopo tre mesi e i beta tester sono riusciti a navigare tra le varie chat anche mentre scrivevano a un altro contatto.

Dunque, ecco la nuova funzionalità tanto attesa dell’app di messaggistica istantanea più famosa al mondo. A quando pare, potrà essere utilizzata anche sui tablet, cosa che prima non era affatto possibile. Quindi, tutti coloro che possiedono un tablet possono essere finalmente felici.