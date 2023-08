La febbre estiva continua e l’operatore virtuale Very Mobile propone una grossa occasione a tutti i clienti. Con l’offerta Giga x2 raddoppia i giga presenti in determinate offerte per bene sei mesi. Questa occasione è valida non solo per chi è già cliente, ma anche per chi ha appena effettuato il passaggio.

Tutto questo significa ad esempio, che per chi ha attivato un offerta con 100 GB, per 6 mesi avrà 200 GB e chi ha scelto una con 150 GB ne otterrà ben 300 GB. Inoltre, un ultima sorpresa! Per un determinato lasso di tempo Very Mobile lancia l’offerta con 120 Giga.

Come si attiva la promo Giga x2

L’offerta Gigax2, sarà attivabile ancora per pochi giorni, infatti scadrà il 21 agosto! La promo è già attivabile per chi è cliente Very Mobile, basterà andare nella propria app e recarsi nella sezione Offerta e cliccare successivamente su Gestione offerta. I sei mesi “di raddoppio” partiranno dal momento in cui l’operatore vi invierà la conferma dell’attivazione della promo.

Invece, per i nuovi clienti, l’attivazione di è automatica e si aggregherà all’offerta scelta. Per entrambi, vecchi e nuovi clienti, quando i sei mesi termineranno, i giga torneranno ad essere quelli previsti dalla propria offerta.

Inoltre, come accennato, sempre entro il 21 agosto è possibile scegliere la fantastica promozione Summer Flash 120 Giga. L’offerta comprende minuti e SMS illimitati, 120 di navigazione nazionale, 5,5 Giga in Europa al prezzo super di 5,99 euro.

La promo è attivabile presso sia presso gli store Very Mobile sparsi, che sul sito ufficiale dell’operatore. Con la seconda scelta la SIM vi verrà spedita gratuitamente a casa.

Cosa aspettate? L’estate sta giungendo al termine è ora di approfittare e cambiare!