Le truffe sui conti correnti sono purtroppo molto più comuni di quanto potreste mai immaginare, gli utenti in pochissimo tempo si possono ritrovare con il credito completamente azzerato, senza che effettivamente se ne siano mai accorti.

Il problema non sta tanto in difficoltà o bug riscontrati negli istituti di credito, bensì in inadempienze dei singoli correntisti, i quali inavvertitamente andrebbero a tutti gli effetti a concedere l’accesso al malvivente, offrendogli su un piatto d’argento tutti i dati necessari per godere del denaro contenuto all’interno dello stesso conto.

Scoprite le nuove offerte Amazon, le potete avere oggi gratis in esclusiva sul vostro smartphone, iscrivendovi al nostro canale Telegram.

Truffe sui conti, ecco come vi colpiscono

Il meccanismo alla base della maggior parte delle truffe legate ai conti correnti prende il nome di phishing, consiste più che altro nell’invio di un messaggio di posta elettronica o SMS, nel quale il malvivente vuole fingersi l’azienda di cui si è a tutti gli effetti clienti, spingendo l’utente a premere un link interno con la promessa di poter accedere al conto corrente, tramite il sito ufficiale.

Il problema sta nel fatto che il portale effettivamente collegato è da considerarsi fittizio, o meglio salvato sul server gestito dallo stesso malfattore, il quale potrà così accedere a tutti i dati effettivamente digitati dall’utente, riuscendo ad utilizzarli in un secondo momento per svuotare letteralmente il conto corrente bancario dello stesso.

Nell’eventualità in cui vi trovaste in situazioni di questo tipo, sappiate che non dovrete fare altro che cancellare il messaggio, senza dargli alcun seguito.