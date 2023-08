Supermercato, ecco come vi raggira facendovi spendere più del necessario

Fare la spesa al supermercato è un’attività quotidiana per molti, ma pochi sono consapevoli delle strategie di marketing sofisticate che vengono utilizzate per influenzare le decisioni di acquisto dei consumatori. Queste tattiche sono progettate per massimizzare le vendite e spingere i clienti a spendere di più.

Supermercato: le tecniche di marketing

Una delle prime cose che potresti notare entrando in un supermercato è la dimensione dei carrelli. Negli anni, sono diventati sempre più grandi. Questo non è un caso: un carrello più grande dà l’illusione di essere meno pieno, spingendo il cliente a pensare di poter acquistare di più. Inoltre, i prodotti più costosi e freschi sono spesso posizionati all’ingresso del negozio, catturando l’attenzione del cliente prima di qualsiasi altro articolo.

Le offerte speciali, come il 3×2, sono un altro espediente comune. Anche se possono sembrare convenienti, spesso portano i clienti ad acquistare prodotti di cui non hanno realmente bisogno. Inoltre, i prezzi che terminano con “,99” danno l’illusione di un affare, anche se la differenza è di soli pochi centesimi.

La disposizione dei prodotti sugli scaffali è un altro aspetto chiave. I prodotti che il negozio vuole promuovere sono spesso posizionati ad “altezza uomo”, mentre quelli meno costosi o in promozione possono essere posizionati più in basso o in alto, fuori dalla linea diretta di vista. Alla fine del percorso di acquisto, è comune trovare prodotti come acqua e bevande, posizionati lì per incentivare acquisti impulsivi prima di raggiungere la cassa.

Infine, vicino alle casse, ci sono sempre piccoli articoli come caramelle, gomme da masticare e bibite. Mentre i clienti attendono in fila, questi prodotti sono posizionati strategicamente per tentare acquisti last-minute.

In sintesi, i supermercati utilizzano una serie di tattiche psicologiche e strategie di marketing per influenzare le decisioni di acquisto dei clienti. Essere consapevoli di queste tattiche può aiutare i consumatori a fare scelte più informate e a resistere alle tentazioni degli acquisti impulsivi.