Samsung ha già riscosso un successo strepitoso con i suoi smartphone pieghevoli e, pur essendo ormai circondata da rivali che hanno rilasciato smartphone degni di attenzione, continua a mantenere un certo primato che potrebbe presto coinvolgere anche un altro settore, quello dei tablet pieghevoli.

Da tempo circolano voci sulla possibilità che Samsung decida presto di rilasciare un Galaxy Tab con display flessibile ma un’intervista recentemente condivisa da The Independent permette addirittura di affermare che il dispositivo potrebbe essere già in fase di lavorazione.

Samsung Galaxy Tab con display flessibile arriverà il prossimo anno?

Il 2024 potrebbe essere l’anno dei tablet pieghevoli. Secondo alcune indiscrezioni, il prossimo anno Apple proporrà al suo pubblico il primo iPad con display flessibile rinunciando alla tanto attesa realizzazione di un iPhone Fold/Flip. Si dice, infatti, che la mela di Cupertino non rilascerà alcun iPhone flessibile per dedicarsi a un tablet con display pieghevole che potremmo avere la possibilità di conoscere dal vivo entro i prossimi mesi.

Nello stesso periodo, si ritiene probabile anche l’arrivo di un Samsung Galaxy Tab con display pieghevole. T.M. Roh ha praticamente confermato che in un futuro non troppo lontano “il form factor pieghevole si espanderà ad altre categorie di prodotti, come tablet e PC, e continuerà ad essere sviluppato nei prossimi mesi”.

Entro il prossimo anno, dunque, l’azienda potrebbe già sfoggiare il suo primo tablet dotato di un display flessibile. Presto potremmo così scoprire quale sarà il punto forte dei nuovi tablet pieghevoli e quali saranno i vantaggi offerti agli utenti, che dovrebbero così spostare la loro attenzione dai laptop ai nuovi tablet.