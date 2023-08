Rete internet veloce, scoperto il motivo per cui l'Italia industriale è ancora senza fibra ottica

Nei principali distretti industriali italiani, la connessione a fibra ottica rappresenta ancora un ostacolo significativo. Solo il 18,3% delle 793.642 aziende situate nelle zone industriali beneficia di una connessione veloce. Questa carenza di infrastruttura digitale impedisce alle aziende di sfruttare appieno l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, compromettendo la loro competitività sul mercato. Secondo i dati di FibreConnect, la mancanza di investimenti in questo settore ha ripercussioni negative sull’intera economia italiana, influenzando l’occupazione e i consumi.

Rete internet veloce, cosa sta succedendo?

Gli operatori telefonici sono stati i primi a essere criticati per questa lacuna, seguiti dai vari governi che si sono succeduti negli anni. Nonostante i fondi stanziati per la Strategia nazionale banda ultra-larga, che ammontano a 3,4 miliardi di euro, e altri incentivi per promuovere la tecnologia 5G, le aziende nelle zone industriali sono ancora in gran parte escluse dalla copertura a banda larga. Ciò è dovuto principalmente al fatto che molte di queste aree sono lontane dalle città, rendendo la loro copertura più costosa e complessa.

Il governo ha cercato di incentivare l’adozione di connessioni veloci attraverso bonus internet. Tuttavia, senza una copertura adeguata, questi bonus perdono di significato. La mancanza di una connessione internet veloce impedisce alle aziende di utilizzare servizi cloud, implementare sistemi di sicurezza avanzati, sfruttare l’Internet industriale delle cose (IIoT) e adottare soluzioni di automazione e robotica. Questo le rende meno competitive a livello internazionale.

Inoltre, le piccole e medie imprese, che dipendono spesso dalle grandi aziende, risentono anch’esse di questa carenza infrastrutturale. Se le grandi aziende incontrano difficoltà, anche le PMI ne soffrono. Gli operatori telefonici, pur confrontandosi con l’aumento dei costi delle materie prime e dei prodotti energetici, devono riconoscere l’importanza di fornire una connessione veloce e di qualità all’industria. Questo tipo di investimento potrebbe aiutare a migliorare la loro situazione finanziaria. Infine, la difficoltà nel reperire manodopera qualificata è un altro ostacolo significativo, tanto che OpenFiber ha iniziato a reclutare detenuti per aiutare nella realizzazione delle infrastrutture.