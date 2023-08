Ancora alcuna novità per Rabona Mobile, l’operatore telefonico che deve la sua rete Vodafone e al suo aggregatore Plintron.

Rabona è un operatore virtuale, in quanto, non dispone di infrastrutture personali. Per questa ragione, è “costretto” a chiedere in prestito la rete a Vodafone, uno dei più importanti operatori di telefonia mobile e fissa presenti in Italia, in grado di raggiungere una copertura di rete di oltre il 95% su tutta la popolazione italiana.

Tuttavia, sembra che sia stata proprio questa collaborazione tra Rabona e Vodafone ad essere la causa dei principali problemi dell’ l’operatore virtuale.

Poiché, di fronte alla richiesta di Rabona di ottenere alcune migliorie per i servizi offerti ai propri clienti, Vodafone ha risposto con il blocco immediato della rete. Situazione che ha generato numerosi disservizi, fino a rendere praticamente impossibile, per i clienti dell’operatore, utilizzare il proprio smartphone per tutte quelle attività che necessitano di una copertura di rete.

Rabona: il disservizio continua

Sono ormai cinque mesi che i clienti di Rabona si trovano impossibilitati a navigare su Internet. Tuttavia, anche se sembra impossibile, la situazione, all’inizio di Aprile era anche peggiore. In quanto, il disservizio ha seguito un percorso graduale. Nel senso che è iniziato con l’impossibilità di inviare e ricevere sms, continuato con l’impossibilità di effettuare e ricevere chiamate per poi concludersi con l’impossibilità di collegarsi alla rete Internet, mediante la propria connessione dati. Insomma si è trattato di un vero e proprio blocco improvviso di tutti i servizi, avvenuto in maniera completamente inconsapevole da parte dei clienti Rabona. Gli utenti, solo molto più tardi, hanno avuto la possibilità di avere qualche informazione a riguardo. Infatti, Rabona dopo alcuni mesi, ha deciso di rompere il silenzio, sostenendo appunto che la causa principale di questi disservizi fosse da imputare alla Vodafone.

In seguito l’operatore ha poi deciso di chiedere soccorso al tribunale di Milano e, almeno per ora, è riuscita ad ottenere una piccola vittoria. In quanto, la Vodafone è stata appunto considerata colpevole del fatto di non avere adempiuto alle disposizioni contrattuali, motivo per il quale essa non può proseguire con il blocco definitivo della rete. Tuttavia, ancora oggi, i clienti Rabona possono solamente ricevere chiamate ed sms senza poter navigare su Internet.

Ma di fronte a questa situazione l’operatore virtuale si è sempre mostrato disponibile nei confronti dei suoi clienti per eventuali informazioni di assistenza o per chiunque volesse cambiare operatore telefonico, dimostrandosi molto comprensivo in questo senso.