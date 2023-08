In quest’estate sempre più persone stanno scoprendo l’utilità di Postepay. La carta di credito ricaricabile rappresenta uno strumento quasi indispensabile per chi si mette in viaggio sia in Italia che all’estero. Attraverso la tessera di Poste Italiane, infatti, si possono effettuare acquisti sia online sia nei diversi punti vendita sul territorio grazie ai circuiti Visa e Mastercard.

Postepay, ora disponibile anche una versione a costo zero

Poste Italiane proprio in quest’estate ha presentato una sorpresa ai suoi utenti: una versione della Postepay completamente digitale con il pregio del costo. Questa variante della carta per gli utenti è infatti completamente a costo zero.

La Postepay Digital può essere definita come una vera e propria variante della carta tradizionale, ossia una variante dematerializzata che gli utenti possono sfruttare attraverso le diverse app Wallet presenti sugli iPhone e sugli smartphone Android di ultima generazione.

Con la Postepay Digital gli utenti hanno gli stessi servizi della carta nella sua versione tradizionale. Oltre ai servizi di pagamento online e negli store, gli utenti possono effettuare ricariche o ricevere anche pagamenti P2P.

A differenza della Postepay nella sua versione Evolution, che ha un costo mensile pari a 1,25 euro ogni trenta giorni, questa variante della carta non ha un codice IBAN per l’invio e la ricezione di bonifici.

L’attivazione della carta può essere richiesta come sempre in un ufficio di Poste Italiane sul territorio. La versione Digital di Postepay non ha alcun costo di attivazione, a differenza della carta nella sua forma materiale che ha un prezzo pari a 10 euro.