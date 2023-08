Optima Mobile è uno degli operatori telefonici virtuali più interessanti del momento grazie alla sua proposta. Una delle ultime offerte proposte è Optima Super Mobile Smart+. Fino ad ora questa offerta è stata riservata soltanto ai nuovi clienti. Nel corso delle ultime ore, però, l’operatore ha deciso di renderla disponibile anche ai suoi clienti attuali. Vediamo qui di seguito tutti i dettagli emersi in queste ore.

Optima Super Mobile Smart+, offerta super ora disponibile anche per i già clienti

In queste ultimi ore il noto operatore telefonico virtuale Optima Mobile ha fatto una bella sorpresa ai suoi già clienti. L’operatore ha infatti reso disponibile anche per loro una delle sue fantastiche offerte del momento. Come già accennato in apertura, stiamo parlando dell’offerta mobile denominata Optima Super Mobile Smart+.

Questa offerta è stata fino ad ora disponibile solo per i nuovi clienti dell’operatore. Ora, però, sarà attivabile anche da chi è già cliente dell’operatore. Sarà solo necessario pagare un costo di attivazione per il cambio offerta pari a 20 euro. Non è ovviamente previsto nessun costo per la scheda sim.

Nello specifico, il bundle mensile di Optima Super Mobile Smart+ include fino a 100 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 200 SMS verso tutti i numeri. Il costo di questa offerta è poi molto contenuto, dato che si tratta di appena 4,95 euro al mese. Ricordiamo che con Optima Mobile gli utenti potranno navigare con una velocità massima pari a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload.