Tanto tempo fa, in un Italia degli anni 50, fu inventata una nuova tassa. Le automobili si stavano diffondendo e così il governo decise di creare il bollo auto. Fu ideato con una nobile iniziativa: avere delle entrate ed investirle per migliorare il manto stradale, ormai sempre più consumato dai veicoli.

Ora, più di 70 anni dopo, il bolo auto è una delle tasse più odiate dagli italiani e considerato totalmente inutile. Si tratta di una tassa di tipo regionale e in quanto tale varia a seconda della regione di appartenenza. Inoltre, se non pagato nei tempi corretti o non affatto pagato, si intercorre in una penale.

Tuttavia dopo questa bella storiella dal finale infelice, sorge di nuovo il sole con una buona notizia: per alcune categorie il bollo auto è gratis!

Come faccio a sapere se posso non pagare il bollo auto?

Molto semplicemente: ve lo diciamo noi. Di seguito vi spiegheremo le categorie che possono non pagare il bollo auto. Ci dispiace infrangere i vostri sogni, ma non queste non saranno molte. Bene, andiamo al sodo.

Nel caso in cui possediate un’automobile d’epoca allora siete esenti dal pagare la tassa. Ma come capire se il veicolo è da considerarsi storico? Deve avere più di trent’anni. Sebbene il bollo auto possa essere evitato, se la vettura dovesse essere messa su strada è comunque prevista la tassa di circolazione.

Passiamo alla seconda categoria: coloro che possono chiedere l’esenzione per disabilità. Potete evitare di pagare il bollo se l’automobile è destinata a una persona affetta da una disabilità o al familiare a cui quest’ultima è a carico. Ricordiamo che questa esenzione è valida soltanto per un veicolo! Inoltre consigliamo di documentarvi nel caso abbiate in famiglia persone che rientrano nella 104.

Per ultimi abbiamo coloro che hanno un auto ecologica. In determinati casi, se ne possedete una, avete diritto a non pagarlo del tutto o ad avere una percentuale di sconto. Come abbiamo detto in precedenza, si tratta di una tassa regionale e di conseguenza dovrete controllare cosa prevede la vostra regione. Alcune del nord, precisamente Piemonte e Lombardia, prevedono il totale esonero, l’unico requisito è avere un’automobile elettrica che abbia un impatto ambientale basso. La decisione di queste regioni è stata presa per incoraggiare l’acquisto di vetture ecologiche e ridurre così gli alti livelli di smog.